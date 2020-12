DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines außergewöhnlichen 101-karätgen Diamanten in Mothae - D-Colour weißer Diamant ist laut Aufzeichnungen der bis dato größte in Mothae gefundene Diamant des Typs IIa - 4. Diamant mit +100 Karat aus Mothae



10.12.2020 / 13:03

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihr Partner, die Regierung des Königreichs Lesotho ("GoL"), geben den Fund eines außergewöhnlichen 101-karätigen weißen Diamanten in der Kimberlit-Diamantenmine Mothae in Lesotho ("Mothae") bekannt.



Der Diamant wurde mit dem Yehuda-Kolorimeter (Diamantenfarbmessgerät) als Typ IIa D-Colour, bestimmt und ist der 4. +100 Karat Diamant, der aus dem südlichen Bereich des Mothae-Kimberlitschlots gewonnen wurde.



Der Fund dieses außergewöhnlichen Diamanten mit 100 Karat verbessert die Qualität der Mothae-Ressource, große Diamanten zu beherbergen, weshalb es sich um eine der hochwertigsten Kimberlit-Diamantenminen der Welt handelt.





Die Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: 101-karätiger Typ IIa D-colour weißer Mothae-Diamant





Lucapa und die GoL freuen sich darauf, dass Mothae nach Abschluss der derzeit laufenden Kapazitätserweiterung in Mothae im ersten Quartal 20211 entsprechend mehr Diamanten dieser Qualität und Größe gewinnt.

Stephen Wetherall, Managing Director von Lucapa, sagte: "Der Fund dieses außergewöhnlichen 101-karätigen Diamanten bringt Mothae und ihren hart arbeitenden Teams ein positives Ende des Jahres 2020. Lucapa und die Regierung von Lesotho freuen sich darauf, die bereits laufenden Kapazitätserweiterungen in Mothae abzuschließen und aus dieser Ressource viele weitere außergewöhnliche Diamanten zu produzieren."





ÜBER LUCAPA

Lucapa ist ein Nischendiamantenproduzent mit hochwertigen Minen in Angola (Lulo) und Lesotho (Mothae).

Die alluviale Mine Lulo und die Kimberlitmine Mothae produzieren große und hochwertige Diamanten, wobei >75 % der Einnahmen aus der Gewinnung von +4,8-karätigen Diamanten stammen.

In Lulo wurden bis dato 16 Diamanten mit +100 Karat gefunden und ist eine der Minen, die den höchsten durchschnittlichen US-Dollarpreis pro Karat aus einer Alluvial-Diamantenproduktion weltweit erzielt. Lucapa und ihre Lulo-Projektpartner haben ebenfalls sehr ermutigende Ergebnisse von ihrer Suche nach der primären Hartgesteinsquelle der hochwertigen alluvialen Lulo-Diamanten erhalten.

Die Mothae-Kimberlitmine mit einer Kapazität von 1,1 Mio. Tonnen pro Jahr (tpa) im diamantenreichen Lesotho nahm im Januar 2019 den kommerziellen Bergbau- und Aufbereitungsbetrieb auf. In ihrem ersten Produktionsjahr wurden >30.000 Karat produziert, darunter 4 Diamanten mit +100 Karat. Lucapa hat kürzlich die Finanzierung gesichert, um eine Erweiterung der Aufbereitungskapazität der Kimberlit-Mine in Mothae von 1,1 Mio. tpa auf 1,6 Mio. tpa in Auftrag zu geben. Der Abschluss dieser Arbeiten ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Lucapas Board of Directors, Managementteam und neue strategische Investoren verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Diamantenindustrie auf der ganzen Welt und direkt in der Diamantenpipeline, insbesondere bei der Wertschöpfung aus großen und hochwertigen Diamanten.



Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)



Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse und Ressourcenschätzungen bezieht, basiert auf der von Richard Price MAusIMM zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Price ist ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Price ist ein Mitarbeiter der Lucapa Diamond Company Limited. Herr Price verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Price stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.



