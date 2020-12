Bonn (www.anleihencheck.de) - In China ist die Inflationsrate im November zum ersten Mal seit 2009 wieder in den negativen Bereich gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Sie liege nun bei -0,5 Prozent nach +0,5 Prozent im Vormonat. Von einer echten Deflation könne allerdings keine Rede sein. Der Rückgang sei vor allem vom Einbruch der Schweinepreise getrieben worden. Letztere seien 2019 infolge einer Angebotsverknappung durch die Schweinegrippe geradezu explodiert. Da sich die Lage diesbezüglich deutlich entspannt habe, lägen die Preise inzwischen um 12,5 Prozent unter dem Vorjahreswert, was allein zu einem Rückgang der Inflation um 0,6 Prozentpunkte im November beigetragen habe. Ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise habe der Verbraucherpreisindex unverändert um 0,5 Prozent höher als im Vorjahr gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...