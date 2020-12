DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.677,00 +0,12% +13,72% Euro-Stoxx-50 3.539,86 +0,31% -5,48% Stoxx-50 3.119,70 +0,57% -8,33% DAX 13.354,90 +0,11% +0,80% FTSE 6.627,28 +0,96% -12,97% CAC 5.570,25 +0,42% -6,82% Nikkei-225 26.756,24 -0,23% +13,10% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 178,42% +0,23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,19 45,52 +1,5% 0,67 -17,6% Brent/ICE 49,57 48,86 +1,5% 0,71 -18,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,03 1.839,80 -0,3% -4,78 +20,9% Silber (Spot) 23,89 23,98 -0,4% -0,09 +33,8% Platin (Spot) 1.014,23 1.005,33 +0,9% +8,90 +5,1% Kupfer-Future 3,51 3,51 +0,2% +0,01 +24,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Gewinnmitnahmen des Vortages dürfte an der Wall Street am Donnerstag zunächst nicht viel passieren. Die Technologiewerte dürften nach ihrer ausgeprägten Vortagesschwäche noch etwas weiter einbüßen - allerdings ohne den Abgabedruck des Vortages, als Klagen gegen die Internetriesen wegen Marktmachtmissbrauch deutlich drückten. Die Karten an der Wall Street könnten angesichts wichtiger Daten und Ereignisse aber noch vor Handelsbeginn neu gemischt werden, merken Händler an und verweisen auf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und die Ergebnisse der EZB-Sitzung in Europa. In den USA ruhen die Markthoffnungen weiter auf dem Zustandekommen eines Konjunkturpaketes. Ein überparteilicher Vorschlag wird weiter diskutiert und scheint mehrheitsfähig im Kongress zu werden. Händler bringen es auf einen einfachen Nenner: Je stärker die Corona-Krise in den USA wütet und weitere Lockdowns erzwingt, desto höher der Druck auf die Politik, sich auf Wirtschaftshilfen zu verständigen. Und hier wächst der Druck, denn die Corona-Pandemie fordert immer mehr Opfer in den USA. Von anderer Seite ist aber auch zu vernehmen, dass in Sachen Impfstoff und Konjunkturpaket schon sehr viel eingepreist sei.

Starbucks klettern vorbörslich um 3,1 Prozent. Die Kaffeehauskette rechnet mit einem besseren Umsatzwachstum als zuvor.

Der Einrichtungs-Einzelhändler RH hat Drittquartalszahlen ausgewiesen, die die Aktie nachbörslich um 0,8 Prozent nach oben brachten - vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv. So übertraf der Umsatz die Erwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Sixt Leasing SE, ao HV (online)

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zu "Markenpositionierung"

14:00 DE/Hellofresh SE, Kapitalmarkttag

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online)

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- US/Biontech SE/Pfizer Inc, Expertengremium der FDA entscheidet

über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 730.000 zuvor: 712.000 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen treten auf der Stelle. Hauptereignis des Tages ist die EZB-Sitzung. Die EZB dürfte eine Verlängerung der Maßnahmen beschließen, die sie im April und Juni in Reaktion auf den coronabedingten Einbruch der Wirtschaftsaktivität ergriffen hatte. Relevant aus Marktsicht dürfte vor allem die Reaktion des Euro sein. Dieser ist seit Jahresbeginn um knapp 10 Prozent gegen den Dollar gestiegen und zuletzt zunehmend zur Belastung für die europäischen Aktienmärkte geworden. Sollte der Euro erneut zur Stärke neigen, könnte dies die Stimmung an den Börsen belasten. Als großer Unsicherheitsfaktor schwelt das Ringen zwischen Großbritannien und der EU um ein Handelsabkommen nach dem Brexit weiter. Tui hat in seinem Geschäftsjahr 2019/20 wegen der Coronakrise weniger als halb so viel umgesetzt wie im Vorjahr und einen Milliardenverlust geschrieben. Der Kurs sackt um 2,9 Prozent ab. Umso besser läuft es in der Coronakrise beim Kochboxenanbieter Hellofresh. Er hat die Jahresprognose angehoben. Die Aktie verteuert sich um 6,6 Prozent. Für Bertrandt verlief 2020 alles andere als positiv. Nach Geschäftsausweis fällt die Aktie um weitere 2,9 Prozent. Nach einer Prognoseanhebung geht es für Jost Werke um 4,6 Prozent nach oben. Wacker Chemie liegen 1,1 Prozent im Minus, während es für Siltronic 2,3 Prozent nach oben geht. Der Großaktionär Wacker Chemie hat dem Verkauf der Tochter Siltronic an Global Wafers zugestimmt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 18:14 % YTD EUR/USD 1,2090 +0,07% 1,2095 1,2071 +7,8% EUR/JPY 126,35 +0,29% 126,38 125,99 +3,6% EUR/CHF 1,0747 +0,01% 1,0753 1,0751 -1,0% EUR/GBP 0,9117 +0,83% 0,9076 0,9022 +7,7% USD/JPY 104,52 +0,23% 104,50 104,36 -3,9% GBP/USD 1,3260 -0,75% 1,3325 1,3379 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,5348 +0,04% 6,5367 6,5301 -6,2% Bitcoin BTC/USD 18.213,76 -1,85% 18.341,96 18.407,75 +152,6%

Das Pfund gibt zwar aktuell nach, in Sachen Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien wurde erneut keine Lösung gefunden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend nach unten ist es an den Börsen gegangen. Dabei zeigten sich einige Leitindizes volatil und bewegten sich im Verlauf zwischen Gewinnen und Verlusten. An der Wall Street hatten vor allem die Nasdaq-Indizes nach Gewinnmitnahmen tiefer im roten Bereich geschlossen. In den USA verbesserten sich zwar die Chancen auf ein Stimuluspaket, es dürfte aber eher kleinere Ausmaße annehmen, hieß es. Auf die Stimmung haben auch die am Vortag nach ostasiatischem Börsenschluss bekannt gewordene allergische Reaktion von einigen Menschen gedrückt, die den neuen Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech erhalten hatten. In Südkorea drehte der Kospi nach einem über 1-prozentigen Verlust zum Start vorübergehend ins Plus und auf ein Rekordhoch, bis er schließlich doch wieder nachgab. In Hongkong beobachteten Teilnehmer ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik, die in jüngster Zeit den Index getragen hatte. Es sei nun mit Konsolidierung zu rechnen, vermutete IG. Ein großes Thema seien die Spannungen zwischen Peking und Washington. Vor allem Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf der schwarzen Liste der USA stehen, gaben nach, nachdem S&P Dow Jones Indices angekündigt hatte, zehn chinesische Unternehmen aus seinen Indizes zu verbannen. Ganz vorn in Tokio standen Softbank mit einem Kursplus von knapp 11 Prozent. Der Konzern profitierte von seinem 25-prozentigen Anteil an Doordash. Die Aktie explodierte am Vortag bei ihrem Wall-Street-Debüt geradezu.

CREDIT

Die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung auf der Stelle. Für den Markt stellt sich die Frage, welche zusätzlichen geldpolitischen Maßnahmen beziehungsweise Neujustierungen die Notenbank ankündigen wird. In den zurückliegenden Wochen hatte Notenbankchefin Lagarde wiederholt die Bereitschaft bekundet, den geldpolitischen Stimulus nochmals auszuweiten. Als bedeutendste Instrumente zur Anpassung des geldpolitischen Kurses wurden das Wertpapierankaufprogramm PEPP und die TLTROs genannt. Manche Marktteilnehmer erwarten auch eine Neujustierung der Freibeträge, ab denen Strafzinsen auf Notenbank-Einlagen fällig werden. Trübe Konjunkturaussichten für das vierte Quartal, eine seit Monaten negative Inflationsrate und ein erstarkter Euro setzen die Währungshüter mitten in der Virus-Krise unter Druck.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF will verstärkt in die Kreislaufwirtschaft einsteigen

BASF will verstärkt in die Wiederverwertung einsteigen. Von 2025 an sollen jährlich 250.000 Tonnen recycelte und abfallbasierte Rohstoffe verarbeitet werden, teilte der Chemieriese mit. Bis zum Jahr 2030 soll sich der Umsatz mit Lösungen für die Kreislaufwirtschaft auf 17 Milliarden Euro verdoppeln. "Unternehmen, die Lösungen für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft bieten können, werden künftig über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen", sagte Konzernchef Martin Brudermüller auf der diesjährigen Forschungspressekonferenz am Donnerstag. Dazu würden aktuell 20 Projekte verfolgt.

Daimler und Linde kooperieren bei Lkw-Betankung mit Flüssigwasserstoff



December 10, 2020

Der Gasekonzern Linde und die Daimler Truck AG haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Technologie zur Betankung von Brennstoffzellen-Lkw mit flüssigem Wasserstoff unterzeichnet. Mit ihrer Zusammenarbeit wollen die Partner das Tanken von Wasserstoff so einfach und praktikabel wie möglich machen, wie Daimler mitteilte. Im Fokus der Kooperation steht demnach ein neues Betankungsverfahren, das eine höhere Speicherdichte, eine größere Reichweite, eine schnellere Betankung und eine höhere Energieeffizienz ermöglicht. Die Technologie ermögliche zudem einfachere Tankstellenkonzepte. Die erste Betankung eines Prototyp-Lkw an einer Pilotstation in Deutschland sei für 2023 geplant.

Eon und Amprion wollen beim Netzausbau stärker zusammenarbeiten

Der Energieversoger Eon als Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber und der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion wollen beim Umbau des Energiesystems künftig enger zusammenarbeiten. Dazu wurde ein Memorandum of Understanding (MoU) vereinbart, wie beide Unternehmen mitteilten.

Qiagen will neue Wandelanleihen im Volumen von 450 Mio USD begeben

Qiagen will neue Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 450 Millionen US-Dollar über eine Privatplatzierung an institutionelle Anleger begeben. Mit dem Erlös will die Gesellschaft nach eigenen Angaben teilweise den Rückkauf einer ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit 2021 finanzieren, zu deren Verkauf Qiagen die Inhaber am Donnerstag aufruft.

MVV Energie profitiert von hoher Verfügbarkeit seiner Kraftwerke

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 (per Ende September) trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr werde zwar vom weiteren Verlauf und den Folgen der Corona-Pandemie abhängig sein, aber MVV-Chef Georg Müller zeigt sich zuversichtlich, sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim operativen Ergebnis mindestens das Niveau des Vorjahres erreichen zu können.

Akasol erhält Auftrag von größtem türkischen Nutzfahrzeughersteller

Akasol hat vom größten türkischen Nutzfahrzeughersteller einen Auftrag für Batteriesysteme für einen neuen Elektrobus erhalten. Das Auftragsvolumen liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte die Akasol AG mit. Mit der Order erweitere das Unternehmen die Kundenbasis um einen "strategisch bedeutenden Partner aus dem Nahen Osten" und stärke den Marktanteil im Bereich Elektrobusse. Die Hochenergie-Batteriesysteme des Darmstädter Unternehmens sollen ab 2021 bis 2025 geliefert werden.

Bertrandt verzeichnet 2019/20 Gewinneinbruch

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch verzeichnet. Projekte seien verschoben oder ganz ausgesetzt worden, begründete das Unternehmen bei Vorlage des Geschäftsberichts die schwächere Entwicklung in den zwölf Monaten per Ende September. Während die Gesamtleistung um über ein Zehntel auf 917 Millionen Euro sank, brach das operative Ergebnis (EBIT) um rund drei Viertel auf 15,1 Millionen Euro ein. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,9 Millionen Euro - im Vorjahr hatte die Bertrandt AG noch 37,9 Millionen Euro verdient.

BT Group verkauft zwei Geschäfte in Italien an Telecom Italia

Der britische Telekomkonzern BT verkauft zwei Geschäftsbereiche in Italien an den Konkurrenten Telecom Italia SpA. Einen Kaufpreis gaben die beiden Unternehmen am Donnerstag nicht bekannt. Die BT Group teilte mit, der Verkauf erfolgte im Zuge der Transformationen ihrer globalen Dienstleistungssparte. BT werde in Italien im Geschäft mit großen Unternehmen und multinationalen Konzernen weiterhin stark präsent sein.

Kreditversicherer erwarten starken Anstieg der Unternehmensinsolvenzen

Die deutschen Kreditversicherer erwarten für das kommende Jahr eine schnell steigende Zahl von Unternehmenspleiten. "Die deutsche Wirtschaft schiebt seit Monaten eine Welle von Insolvenzen vor sich her", sagte der Vorsitzende der Kommission Kreditversicherung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Erst wenn ab Januar sowohl überschuldete als auch zahlungsunfähige Unternehmen wieder einen Insolvenzantrag stellen müssten, werde man erkennen, "wie groß dieser Anstieg ist und welche wirtschaftlichen Verwerfungen die Corona-Pandemie tatsächlich angerichtet hat".

IPO/Airbnb bestätigt Ausgabepreis von 68 US-Dollar

Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb wird die Aktien beim Börsengang mit 68 US-Dollar das Stück ausgeben. Der Ausgabepreis liegt damit deutlich über der zuletzt angepeilten Zielspanne von 56 bis 60 Dollar je Aktie. Das Unternehmen bestätigte damit frühere Kreisemeldungen über den Preis. Zu dem Preis wird das Unternehmen insgesamt mit etwa 47 Milliarden Dollar bewertet. Die neuen Aktien sollen am Donnerstag erstmals gehandelt werden.

SpaceX-Prototyp explodiert nach Testflug bei Landung

Der Testflug einer Starship-Rakete der US-Raumfahrtgesellschaft SpaceX ist am Mittwoch nur teilweise geglückt. Die Rakete schaffte einen Flug auf eine Höhe von knapp 13 Kilometer, explodierte dann aber bei der Landung, weil sie vor dem Aufprall auf den Boden nicht abbremste. SpaceX-Gründer Elon Musk erklärte in einem Tweet, dass der niedrige Treibstoffdruck "während der Landung zu der hohen Aufsetzgeschwindigkeit und der massiven Explosion beigetragen hat".

