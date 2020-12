Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Intapp, der führende Anbieter von vernetzten Unternehmensmanagementlösungen für professionelle und Finanzdienstleistungsunternehmen, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Fireman & Company bekannt zu geben, die für ihre beispiellose Expertise bei der Unterstützung von Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen bei der Erzielung von Spitzenleistungen durch überlegene Wissensmanagementstrategien bekannt ist.Die Partnerschaft verbindet die jahrzehntelange Erfahrung von Fireman im Bereich des Wissensmanagements in der Rechtsbranche mit der hochmodernen Rechtstechnologie von Intapp und ermöglicht es den Kunden, ihre Einnahmen, Produktivität und Rentabilität zu verbessern.Mit seiner vernetzten Client-Lifecycle-Management-Suite - OnePlace Marketing & Business Development - erkennt Intapp die Notwendigkeit, seinen Kunden tiefes Fachwissen bei der Bereitstellung von Erfahrungs- und Wissensmanagement über mehrere Funktionen innerhalb von Anwaltskanzleien hinweg zur Verfügung zu stellen."Fireman & Company sind führend im Wissensmanagement, und ihre Beratung wird zu einem zentralen Bestandteil unserer OnePlace Marketing & Business Development-Suite werden, wodurch wir unsere Fähigkeit, Anwaltskanzleien bei der Gewinnung und dem Abschluss neuer Geschäfte und der Bindung von Engagements zu unterstützen, weiter verbessern werden", sagte Dan Tacone, Präsident und Chief Client Officer von Intapp. "Das Wachstum voranzutreiben ist auch eine der Hauptfunktionen, die unsere Technologie ermöglichen soll. Die besten Entscheidungen werden mit einer Kombination aus Daten- und Sachverstand getroffen, so dass diese Partnerschaft eine Stärkung dieser Überzeugung darstellt."Joshua Fireman, Präsident von Fireman & Company, fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Intapp. Wir sehen ein enormes Potenzial in dem Hybrid-Service, den wir unserem gemeinsamen Kundenstamm anbieten können. Unsere jeweiligen Angebote ergänzen sich nicht nur im Hinblick auf die Erfahrungen unserer Kunden, sondern wir haben auch das gemeinsame Ziel, Rechtsanwaltskanzleien und freiberufliche Dienstleistungsunternehmen zu stärken, indem wir leitenden Entscheidungsträgern handlungsfähige Einblicke bieten und es ihnen ermöglichen, ihr Geschäft voranzutreiben."Für weitere Informationen über die Intapp OnePlace Marketing & Business Development Suite besuchen Sie bitte: intapp.com/marketing.Hinweise an die RedaktionInformationen zu Fireman & CompanyFireman & Company ist eine auf die Rechtsindustrie ausgerichtete Unternehmensberatung. Die Teammitglieder verfügen über jahrzehntelange Erfahrung als Branchenführer und arbeiten als Anwälte, CIOs, CKOs und Experten in den Bereichen KM, LPM, Prozessverbesserung und Preisgestaltung. Das Team von Fireman & Company ist vertrauenswürdiger Berater der weltweit innovativsten Anwaltskanzleien und Unternehmen, und unsere Mission ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, substanzielle, unverwechselbare und nachhaltige Leistungssteigerungen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter firemanco.com.Informationen zu IntappIntapp treibt vernetzte Unternehmen an. Mehr als 1.600 der weltweit führenden Rechtsberatungs-, Investment-Banking-, Privatkapital-, Buchhaltungs- und Consulting-Firmen vertrauen auf Intapp. Intapp bietet eine durchgängige, Cloud-basierte, vernetzte Unternehmensverwaltungssoftware, die speziell auf die Bedürfnisse von partnergeführten Firmen zugeschnitten ist. Intapp trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zu verbessern, kollektives Wissen freizusetzen, die Entscheidungsfindung zu verändern und den Erfolg zu fördern. Unsere Produkte und Dienstleistungen erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus eines Engagements - von der Strategie über die Konzeption bis hin zur Ausführung - um optimale Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter intapp.com.MedienkontaktNatalie Papaj+1 703-586-0048natalie.papaj@intapp.comOriginal-Content von: Intapp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151262/4787694