(shareribs.com) Tokio / Stockholm 10.12.2020 - Toyota will endlich ein E-Auto auf den Markt bringen und zielt dabei auf Europa ab. Der schwedische Autobauer Volvo will eine eigene Produktionsanlage für E-Motoren hochziehen. Der japanische Autobauer Toyota hat im Jahr 1997 mit dem Hybriden Prius einen Trend losgetreten, der in einigen gesellschaftlichen Kreisen zu einem Feindbild wurde. Der Prius war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...