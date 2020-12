TUI ist im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet tief in die roten Zahlen geflogen. Und auch eine Prognose für 2021 traut sich der Reiseveranstalter - im Grunde erwartungsgemäß - derzeit nicht zu. Immerhin sollen die Kosten weiter gesenkt werden, und auch die Buchungszahlen für 2021 machen Hoffnung. Die TUI-Aktie verliert aktuell mehr als drei Prozent. Konkret liegen die Buchungen für den Sommer 2021 im Vergleich zum regulären Sommer 2019 um drei Prozent höher, so TUI in der Pressemitteilung. ...

