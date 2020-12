Riversand, ein führender Anbieter von Cloud-basierten SaaS-Lösungen für Master Data Management (MDM) und Product Information Management (PIM), gab heute seine Partnerschaft mit der Valtech GmbH, einem Teil der globalen digitalen Agentur Valtech, bekannt. Die Partnerschaft wird Marken innovative Datenmanagement-Lösungen für verschiedene Branchen wie Fertigung, CPG und Weiterverkauf an Endkunden bieten.

Valtech ist eine globale digitale Agentur, die sich auf Business-Transformation konzentriert. Von der Entdeckung bis zur Optimierung vertrauen Kunden darauf, dass Valtech Komplexität beseitigt und innovative, reibungslose Lösungen liefert, welche die Erlebnislücke zwischen Kundenerwartung und Realität schließen. Zusammen mit Riversand und seiner visionären Multi-Domain-"Master Data Experience Platform" (MDxP) liefert Valtech leistungsstarke und innovative Lösungen.

"Mit seiner Multi-Domain-,Master Data Management'-Lösung bietet Riversand eine Cloud-native-Plattform, die eine ideale Basis für digitale Geschäftsmodelle bietet und durch den skalierbaren SaaS-Ansatz zudem Zukunftssicherheit garantiert", so Stefan Krause, General Manager bei Valtech. "Diese Flexibilität ist essentiell, denn innovative und personalisierte Kundenerlebnisse lassen sich natürlich nicht mit starren, standardisierten Datenbeständen realisieren."

"Die digitalen Transformations-Dienstleistungen von Valtech in allen digitalen Berührungspunkten ergänzen die klassenbeste MDM-Plattform und PIM-Lösung von Riversand", so Ben Rund, Vice President of Business Development bei Riversand. "Gemeinsam werden wir führende Marken mit innovativen Ansätzen zur digitalen Transformation und immersiven Erlebnissen versorgen und das alles auf der Grundlage bewährter Cloud-nativer Technologie."

Über Valtech

Valtech ist eine weltweit tätige Agentur für Unternehmenstransformation, die Innovation mit einem Zweck liefert. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Trends von morgen im Voraus zu kalkulieren und über ihre digitalen und physischen Berührungspunkte direkter mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten, während gleichzeitig die Markteinführungszeit und der ROI optimiert werden. Wir sind ein Netzwerk von mehr als 3.000 Innovatoren, Designdenkern, Marketing-Experten, Kreativen und Entwicklern auf fünf Kontinenten mit Niederlassungen in 16 Ländern (USA, Vereinigtes Königreich, Kanada, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Schweiz, Dänemark, Brasilien, China, Indien, Australien, Singapur, Argentinien, Ukraine). Während unser Fachwissen auf Erfahrungen in den Bereichen Design, Technologie und Marketing beruht, liegt unsere Leidenschaft in der Bewältigung transformationsbedingter geschäftlicher Herausforderungen für unsere Kunden. Herausforderungen, bei denen wir die Reise des Kunden neu erfinden und neue verbundene Erlebnisse aufbauen. Herausforderungen, bei denen wir die Daten in dieser neuen Ära zum Funktionieren bringen und unseren Kunden helfen, ihren Betriebsablauf zu verändern. Unsere Dienstleistungen umfassen Strategieberatung, Servicedesign, technologische Dienstleistungen und die Optimierung geschäftskritischer digitaler Plattformen für Multichannel-Commerce und Marketing.

Über Riversand

Riversand bietet eine Master Data Experience Platform (MDxP), die es Kunden ermöglicht, ihre Daten durch intelligente Einblicke, Automatisierung und Multi-Domain-SaaS-Lösungen zu nutzen. Die MDxP-Plattform von Riversand ist der Motor, der die Kunden bei der digitalen Transformation durch verbesserte geschäftliche Flexibilität, schnellere Akzeptanz und verbesserte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen unterstützt. Riversand hat die Vision, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller zu bewegen, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu mindern und ihre Geschäfte intelligenter zu führen. Besuchen Sie Riversand für weitere Informationen und folgen Sie uns @RiversandMDM auf Twitter und Riversand auf LinkedIn.

