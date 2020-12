Mayr-Melnhof Gruppe kauft die finnische Kotkamills Group Oyj zu einem Unternehmenswert von rund 425 Mio. Euro, was ca. dem 7,8-fachen EBITDA der letzten zwölf Monate entspricht. Durch die Übernahme wird MM Karton die Position auf dem Markt für Frischfaserkarton (FBB) und Food Service Board (FSB) ausbauen, die geplante Transaktion wird sich unmittelbar ertragssteigernd auswirken, teilt Mayr-Melnhof mit. Kotkamills beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten bei einem Umsatz von ca. 380 Mio. Euro ein EBITDA von ca. 55 Mio. Euro. Der Kaufpreis wird aus zugesagten Kreditlinien finanziert, der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2021 erwartet, wie Mayr-Melnhof informiert. In einem Conference Call bezeichnete CEO Peter ...

