Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -16,22 Prozent, der DAX bei 0,69 Prozent und der Dow Jones bei 5,36 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2651,80 /2652,00, -0,68%)DAX ( Akt. Indikation: 13358,00 /13358,00, 0,13%) Die EZB dürfte heute ein umfrangreiches Maßnahmenbündel ankündigen. So dürfte das Pandemie-Notfallprogramm PEPP aufgestockt (um 500 Mrd. ) und verlängert werden, auch neue Langfristtender mit günstigeren Konditionen werden erwartet. Weiter könnte der aktuelle EU-Gipfel den Weg für den EU-Haushalt und 750 Mrd. Euro an Coronahilfen freimachen. Ein Kompromiss mit Ungarn und Polen wurde ja erzielt ...

