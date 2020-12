Die Experten der Erste Asset Management (Erste AM) gehen von einem guten Aktienjahr 2021 bzw. einem "Jahr der Erholung" aus. Für Anlage-Chef Gerold Permoser sollte das kommende Jahr von steigender politischer Stabilität, ausbleibenden Steuererhöhungen und einer effektiveren Bekämpfung der Pandemie gekennzeichnet sein. Mit Jahresbeginn 2021 sollte es zumindest drei sichere Impfstoffe geben. "Die Belastungen durch Covid gehen zurück, die politische Situation ist günstiger als vor einem Jahr, und die wirtschaftliche Erholung setzt ein, so Permoser. Aktien werden auch 2021 erste Wahl sein und speziell "Nachzügler" könnten an Terrain gewinnen, es sei mit einer Sektorrotation zu rechnen, so Permoser. Zykliker könnten outperformen. Der Fokus bei der Veranlagung in gemischten ...

