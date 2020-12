Düsseldorf (ots) - "Warum als Mieter auf Luxus verzichten, wenn er bei belvona schon ab 349 Euro absolut bezahlbar ist?". Diese Frage stellt belvona im neusten Video, in dem das auf dem Markt einzigartige Konzept des Unternehmens vorgestellt wird. Eine erstklassige Ausstattung zum Economy Preis - wie macht belvona das möglich und wie genau sieht der beschriebene Luxus aus?Bezahlbarer Luxus von belvona - die First-Class Ausstattung der Wohnungen basiert auf einer speziell entwickelten SystembauweiseDas neue belvona (https://belvona.de/) Video zeigt es sehr deutlich: Die neuen Mietwohnungen von belvona sehen nicht nach dem "bezahlbaren Wohnraum" aus, den man von anderen Unternehmen gewohnt ist. Dennoch handelt es sich genau darum. Eine Wohnung mit 59 Quadratmeter schon für 349 Euro Kaltmiete im Monat - das ist ein auf dem aktuellen Wohnungsmarkt niedriger bis durchschnittlicher Preis, für den man die im Video sichtbare Ausstattung wohl nirgendwo sonst finden wird.Großflächiger Natursteinboden in Marmor Optik glänzt in Fluren und Küche, die Wohnräume sind mit edlen Böden im Fischgrät-Muster gestaltet. Überall wurden hochwertige Kassettentüren und Zargen verbaut, im Bad sorgt weißer, edler Marmor für Luxus-Feeling - wie ist es für belvona möglich, all das für einen so günstigen Preis anzubieten?Hinter dem Konzept bezahlbarer Luxus steht eine ausgeklügelte Systembauweise. "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Mieterinnen und Mietern wirklich erstklassige Wohnungen zu bezahlbaren Preisen zu bieten. Anhand dieses Anspruchs haben wir Materialien ausgewählt und Prozesse etabliert, mit denen wir das gewährleisten können.", berichtet belvona. Getragen wird das Konzept aber nicht nur von wohnwirtschaftlicher Erfahrung und einem ausgeklügelten System, sondern vor allem von einer Unternehmensphilosophie.100% Mieterzufriedenheit - belvona verzichtet zugunsten der Mieterinnen und Mieter auf horrende Margen und PreisspekulationDer aktuelle Wohnungsmarkt ist für Interessenten mit kleinem oder mittlerem Budget vor allem frustrierend. Hört man den Begriff "Luxus", lässt das schnell den Gedanken an Gentrifizierung und den Schwund von bezahlbarem Wohnraum zugunsten von überteuerten Prestige-Wohnungen aufkommen. Genau diesem Trend stellt sich belvona entgegen."Viele große Wohnungsunternehmen treiben die Preise in die Höhe, spekulieren und tragen im Endeffekt den Kampf um ihre eigenen finanziellen Interessen auf dem Rücken der Mieter aus. Für uns passt das nicht zu unserer Verantwortung als Vermieter.", erklärt belvona. "Wir wollen, dass unsere Mieter zu 100% zufrieden sind und dementsprechend investieren wir auch in unsere Objekte, ohne auf enorme Margen zu setzen. Mit unserem Konzept bezahlbarer Luxus wollen wir zeigen, wie eine moderne Wohnungswirtschaft nah an den Bedürfnissen der Mieter aussehen kann.".Die frisch sanierten Luxuswohnungen zum günstigen Preis sind nicht alles, was sich an den zahlreichen Standorten, die belvona in diesem Jahr übernommen hat, verändert. Gepflegte Außenanlagen, frisch gestrichene Fassaden, Treppenhäuser und Keller, umfassende Reparaturarbeiten und Instandsetzungen - viele Objekte sind seit der Übernahme kaum wiederzuerkennen. Dazu belvona: "Bei unseren Mieterinnen und Mietern kommt das gut an. Und für alle, die jetzt eine bezahlbare Wohnung suchen, in der sie echten Luxus leben können, haben wir beste Voraussetzungen geschaffen.".Um sich selbst ein Bild davon zu machen, wie bezahlbarer Luxus mit belvona aussieht, können sich Interessenten nicht nur das neue Video ansehen, sondern auch einen Besichtigungstermin in den zahlreichen Musterwohnungen vereinbaren.Pressekontakt:belvona GmbHAngermunder Str. 126D-40489 Düsseldorffon ..: (0211) 890 955 -55web ..: https://belvona-musterwohnung.de/email: vermietung@belvona.deOriginal-Content von: belvona GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144418/4787807