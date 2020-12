London (ots/PRNewswire) - - Die Notwendigkeit einer größeren Nachhaltigkeit und effizienten Nutzung von Ressourcen, einschließlich Nahrung und Unterernährung, war noch nie so fest im öffentlichen Bewusstsein verankert wie heute. Als Reaktion auf die Folgen des Klimawandels und den Handlungsaufruf von Regierungen, der breiten Öffentlichkeit und Organisationen wie den Vereinten Nationen mit ihren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung treten Unternehmen rund um den Globus in Aktion, um die Welt bei der Schaffung einer positiven und nachhaltigen Zukunft anzuführen.Wir bei der TBD Media Group (https://tbdmediagroup.com/) sind stolz darauf, mehrere dieser Unternehmen bei der Vorstellung von 50 Sustainability and Climate Leaders (https://www.50climateleaders.com/), der dritten Ausgabe unserer bahnbrechenden Reihe von informativen Kurzdokumentarfilmen, die sich darauf konzentrieren, wie Unternehmen bei der Sicherstellung eines positiven Einflusses auf die Umwelt, in der wir alle leben, eine Vorreiterrolle spielen, zu präsentieren.Diese Führungspersönlichkeiten erweisen sich als Pioniere, machen neue und aufregende Sprünge mit Technologien wie künstlicher Intelligenz und Ökostrom und arbeiten gleichzeitig daran, ihre Kollegen und Kunden dazu zu bewegen, selbst inspirierende Veränderungen herbeizuführen.Die Aktionen dieser Unternehmen können und dürfen jedoch nicht unbemerkt bleiben; solche bahnbrechenden Schritte müssen öffentlich und deutlich gemacht werden, um anderen in ihren jeweiligen Sektoren eine Leitlinie zu geben.Diese Reihe wird siebzehn neue und maßgeschneiderte Stücke mit zukunftsweisenden Inhalten für unser internationales Publikum bieten, um einen Einblick in die klimabewussten Motivationen und Techniken unseres vielfältigen Kundenkreises zu gewinnen. Wir freuen uns, unsere spezialisierten Erzähltechniken und unsere weit reichende Plattform zu nutzen, um den Unternehmen, die das globale Paradigma zum Besseren verändern, eine Stimme zu geben. Bei der TBD Media Group widmen wir uns der Entdeckung der menschlichen Geschichten und inspirierenden Visionen, die solche unglaublichen Marken motivieren, sich dafür einzusetzen, in der heutigen Welt etwas zu verändern.Wir sind der festen Überzeugung, dass Unternehmen, Konzerne und ihre Führungspersönlichkeiten viel von den Aktivitäten ihrer Kollegen lernen können und dass diese Kampagne eine unübersehbare Gelegenheit für Führungskräfte bietet, neue Wege des Handelns zu entdecken und eine positive Wirkung zu erzielen.Die Geschichten solcher führenden Unternehmen zum Leben zu erwecken, ist ein wahres Privileg, und wir freuen uns, die revolutionären Anstrengungen zu feiern, die unternommen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Industrien von heute in die nachhaltige Welt von morgen zu führen.An der Kampagne teilnehmende Unternehmen:ACTIS (https://www.50climateleaders.com/actis-local-investment-global-impact/), Bitburger Brauerei (https://www.50climateleaders.com/bitburger-brewery-brewing-the-future/), City Developments Limited (https://www.50climateleaders.com/city-developments-limited-building-a-resilient-future/), Grohe AG (https://www.50climateleaders.com/grohe-the-pure-joy-of-water-2/), Herbalife (https://www.50climateleaders.com/herballife-committed-to-ending-hunger/), Hilton (https://www.50climateleaders.com/hilton-creating-memorable-experiences/), Indorama Ventures (https://www.50climateleaders.com/indorama-ventures-a-sustainable-and-circular-economy/), Johnson Matthey, (https://www.50climateleaders.com/johnson-matthey-the-science-behind-a-cleaner-healthier-world/)Jungheinrich AG (https://www.50climateleaders.com/jungheinrich-ag-ion-technology-is-the-rising-star/), Lürssen Yachts (https://www.50climateleaders.com/lurssen-yachts-sustainable-pioneering-technologies/), Nemetschek Group (https://www.50climateleaders.com/nemetschek-group-the-solutions-that-are-building-a-greener-future/), PHW-Gruppe (https://www.50climateleaders.com/phw-feeding-the-world-for-the-future/), Schur Flexibles Group (https://www.50climateleaders.com/schur-flexibles-accelerate-the-change-for-a-better-world-through-protective-packaging-solutions/), Societe Generale (https://www.50climateleaders.com/societe-generale-financing-the-future/), Sulzer (https://www.50climateleaders.com/sulzer-the-power-of-fluid-engineering/), TSMC (https://www.50climateleaders.com/tsmc-a-time-of-change/).Im Rahmen der kürzlich auf Bloomberg veranstalteten Kampagne "50 Climate Leaders" (https://sponsored.bloomberg.com/news/sponsors/features/tbd-media/50-sustainability--climate-leaders/?adv=25428&prx_t=NnYFAw74-AYCkPA), bei der sich Unternehmen an den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (https://sdgs.un.org/goals) orientieren, werden Geschäftsführer und Führungskräfte Ideen austauschen, wie eine größere Nachhaltigkeit durch Lösungen erreicht werden kann, bei denen die neuesten Technologien und Vordenker zur Gewinnmaximierung eingesetzt werden.Hinweise an die Redaktion:Das Projekt 50 Sustainability Climate Leaders (https://www.50climateleaders.com/) ist die Antwort der internationalen Geschäftswelt, die den Wunsch, die Führung und den Willen zeigt, wirksame Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.