Der amerikanische Schuhkonzern Caleres Inc. (ISIN: US1295001044, NYSE: CAL) wird den Aktionären am 6. Januar 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,07 US-Dollar ausbezahlen (Record day ist der 22. Dezember 2020). Es ist die 391. Quartalsdividende in Folge. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,19 US-Dollar ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2,12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...