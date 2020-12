Eigentlich sollte die EEG-Novelle eine sinnvolle Anschlussregelung für die Photovoltaik- und Windkraftanlagen enthalten, die ab dem 1. Januar 2021 aus der EEG-Förderung fallen. Doch es sieht für die Grünen im Bundestag nicht so aus, dass die Bundesregierung noch rechtzeitig vor Jahresende angemessene Lösungen für die vielen Baustellen im Entwurf präsentieren wird.Der EEG-Entwurf soll eigentlich in der kommenden Woche noch vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, damit die Novelle noch vor Jahresende in Kraft treten kann. Dies ist insofern wichtig, da ab dem 1. Januar 2021 die ersten Photovoltaik- ...

