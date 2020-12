Wien (www.fondscheck.de) - Der hessische Vermögensverwalter FV Frankfurter Vermögen hat Frank Wehking zum Vorstand ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Wehking, der seit einem Jahr für die Gesellschaft tätig sei, werde das neue Segment Family Office aufbauen. "In der täglichen Arbeit steht die Kundenbetreuung in seinem Fokus", teile das Unternehmen mit. ...

