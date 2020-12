Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.12.2020

Kursziel: 6,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,00 auf EUR 6,70.



Zusammenfassung:

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat ad pepper ihre Guidance für 2020 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ca. EUR25 Mio. Umsatz und ein EBITDA von rd. EUR6,3 Mio. (vorher mindestens EUR5,5 Mio.). Das Geschäft im vierten Quartal ist weiterhin sehr stark, und der Umsatz lag bisher deutlich über dem Vorjahreswert. Wir haben unsere EBITDA-Prognose für 2020 leicht von EUR6,2 Mio. auf EUR6,3 Mio. angehoben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR6,70 (zuvor: EUR6,00). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 6.00 to EUR 6.70.



Abstract:

For the second time this year, ad pepper has raised its 2020 guidance. The company now expects ca. EUR25m in revenue and EBITDA of ca. EUR6.3m (previously: at least EUR5.5m). Business in Q4 has continued to be very strong and so far revenue has been well above the prior year figure. We have slightly raised our 2020 EBITDA forecast from EUR6.2m to EUR6.3m. An updated DCF model yields a new price target of EUR6.70 (previously: EUR6.00). We reiterate our Buy rating.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21936.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°