Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Addressable TV Vorreiter Spearad hat über eine Million zusätzliches Seed Funding erzielt, um die globale Expansion voranzutreibenSpearad, der Technologie-Führer für Addressable TV, hat heute eine Kapitalspritze von einer Million US$ an zusätzlichem Seed Funding bekanntgegeben.Die Finanzierungsrunde wurde mit dem Fonds Hessen-Kapital III, Fraser & Company, Richard Reimer von der Anwaltskanzlei Hogan Lovells und dem Branchen-Veteranen Ralf Jacob realisiert. Jacob wurde auch Mitglied des Advisory Board. Richard Reimer und Philipp Kobus von Fraser werden als Berater für die Geschäftsleitung tätig sein. Der bisherige Investor Leverage Invest & Consult GmbH, der von Michael Schultheiss vertreten wird, hat sich ebenfalls an der Runde beteiligt und sein bisheriges Investment aufgestockt.Erhard Neumann, CEO von Spearad, hat die Bedeutung des staatlichen Fonds Hessen-Kapital III unterstrichen: "Es freut uns sehr, daß das Land Hessen Spearad und unser Team von AdTech-Pionieren unterstützt, und damit einen globalen Innovationstreiber für Addressable TV Advertising. Das ist ein Vorbild für andere Startups in Hessen".Neu-Investor Ralf Jacob, früherer President von Verizon Digital Media Services, ergänzt: "Wenn ein junges Unternehmen anfängt, die richtig großen Aufträge gegen Industriegiganten zu gewinnen, werden Investoren hellhörig. Spearad's innovativer Ansatz für Ad Pod Management mit KI-Elementen und Schutzmechanismen für Marken, Inventory Monetization durch externe Partner und Spearad's integrierte Demand Side Platform liefern Broadcastern und OTT-Anbieten eine optimale, integrierte Lösung". Teil der Demand Side Platform von Spearad sind optimale Freigabeprozesse für Programmatic Kampagnen, die es Broadcastern erlauben zu entscheiden, welche Werbung programmatisch ausgeliefert werden soll - bei 100% Kontrolle.Mit der Finanzierungsrunde steht Kapital zur Verfügung, um "Selective Programmatic" weiterzuentwickeln und ein Team aufzubauen, das der schnell wachsenden Kundenzahl von Spearad gerecht wird.Über SpearadDie Spearad GmbH betreibt eine Multi-Format-Plattform für adressierbare TV-Werbung, die Medieninhabern dabei unterstützt, Inhalte für alle verfügbaren Bildschirme zu monetarisieren. Spearad verändert die Art und Weise, wie Werbung verkauft, geliefert und gemessen wird, in der neuen Ära des IP-basierten Fernsehens und Audios. Media Playern wird es damit ermöglicht, die Vorteile der digitalen Werbung im Fernseh-, OTT/Vod- und Audiogeschäft voll auszuschöpfen Das Unternehmen wurde von Branchenführern gegründet, die eine maximale Marktakzeptanz und hohe technologische Kompetenz gewährleisten.Spearad ist weltweit tätig und hat derzeit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.www.spearad.com (http://www.spearad.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1341092/Spearad_GmbH_Logo.jpgPressekontakt:Spearad GmbHHanauer Landstr. 52160386 FrankfurtGermanyErhard NeumannE: erhard.neumann@spearad.comP: +49 (0) 69 36603333Original-Content von: Spearad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150802/4787919