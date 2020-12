DJ MARKT/DAX fällt deutlich unter 13.300 Punkten

Während die Frage- und Antwortrunde auf der EZB-Pressekonferenz läuft, fällt der DAX um 0,8 Prozent auf 13.228 Punkte. "Die Hoffnungen an die EZB waren hoch und wurden nicht alle erfüllt", so ein Aktienhändler. Während die Ausweitung des Anleihekaufprogramms für mehr Liquidität sorge, belaste dies die Banken. Dieser Sektor dürfte zudem im kommenden Jahr von Kreditausfällen, bedingt durch die Corona-Krise, belastet werden. Dies werde um so deutlicher, nachdem die EZB das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr nur noch bei 3,9 Prozent sehe, nach 5 Prozent zuvor. Nach dem guten Lauf an der Börse in den vergangenen Wochen würden hier ein paar Gewinne glattgestellt.

December 10, 2020 09:14 ET (14:14 GMT)

