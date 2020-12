Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am Montag war der letzte Handelstag des im Dezember fälligen Euro-Bund-Future Kontraktes, so die Börse Stuttgart.Seit Dienstag werde der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit Verfall im März betrachtet. Er bewege sich im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne von lediglich knapp 50 Basispunkten. Am Mittwochmittag notiere er bei 178,01 Prozentpunkten. ...

