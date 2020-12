DJ PTA-Adhoc: TeleService Holding AG: Vorstand beschließt Details der Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta041/10.12.2020/15:40) - München, den 10. Dezember 2020. Der Vorstand der TeleService Holding AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Basis des untenstehend wiedergegeben Hauptversammlungsbeschlusses beschlossen, dass insgesamt Zeichner im Umfang von 205.000 Stückaktien zum Ausgabepreis von Eur 1,00 je Aktie zur Kapitalerhöhung zugelassen werden. Weitere Zeichner werden nicht zugelassen. Die Kapitalerhöhung ist durch den Vorstand umgehend nach Eingang der Zeichnungssumme zum Handelsregister anzumelden.

Die Hauptversammlung der TeleService Holding AG hat am 18.09.2020 wie folgt beschlossen: a) Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit Eur 1.200.000,00, eingeteilt in 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von Eur 1,00 je Aktie, wird im Wege der ordentlichen Kapitalerhöhung um bis zu Eur 400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von Eur 1,00 je Aktie auf bis zu Eur 1.600.000,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von Eur 1,00 je Aktie ausgegeben. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf den Bezug der neuen Aktien wird ausdrücklich ausgeschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung - mit Ausnahme der Kosten, die den Aktionären entstehen - trägt die Gesellschaft. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus der beschlossenen Kapitalerhöhung anzupassen. c) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage wird ungültig, wenn die Durchführung dieser Kapitalerhöhung nicht bis zum 31. Dezember 2020 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden ist.

Hintergrund: Die TeleService Gruppe mit den Tochtergesellschaften Bluestring GmbH und TeleService Solutions GmbH, bedient heute deutschlandweit mehr als eintausend Geschäftskunden. Seit fast 20 Jahren erhalten Geschäftskunden bei uns alle Produkte und Services für eine professionelle Business-Kommunikation. Die Fokussierung auf zwei Themen hat uns erfolgreich gemacht: - Mobilfunkmanagement im Outsourcing Modell: Mittelständische und große Unternehmen profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung im Management ihrer Mobilfunkflotte. Einzigartig bei uns ist das selbst entwickelte Mobilfunkmanagement Portal - MSM. Es wird heute von fast 30 Partnerunternehmen in ganz Deutschland eingesetzt. - Projektgeschäft und internationale VPN: Die Kernkompetenz der Bluestring liegt insbesondere im Projektgeschäft komplexer Produkte, z.B. internationale VPN und Cloud-Telefonie. Das Alles machen wir in Abstimmung mit Ihrem Systemhau, so wird sichergestellt, dass technische Änderungen mit dem neuen Anschluss übereinstimmen. Diese Koordination bekommen Sie nur bei Bluestring. TeleService und Bluestring sind Partner der großen deutschen Netzbetreiber. Nach langjähriger Zusammenarbeit gehört die TeleService Gruppe zu den wichtigsten Partnern von Firmen wie z.B. Vodafone, Deutsche Telekom, 1&1 Versatel, PlusNet oder M-net. Weitere Informationen:

TeleService Holding AG

Destouchesstrasse 68 80796 München Deutschland

Tel: 089-20 60 30 70 Fax: 089-20 60 30 711 Email: info@teleservice-holding.de

