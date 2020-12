Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc.

ISIN: ISIN: CA0203981



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.12.2020

Kursziel: CAD1,45

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,45.

Zusammenfassung:

Almonty hat die Ausführung des Fazilitätsvertrags (Darlehensvertrag) und des Abschlussvertrags mit der KfW-IPEX Bank GmbH über die Projektfinanzierung der Sangdong-Mine in Höhe von USD75,1 Mio. angekündigt. Ferner bietet der Großaktionär Plansee/GTP eine

Kostenüberschreitungsgarantie in Höhe von USD20 Mio. und ein DSRA- Konto (Debt Service Reserve Account) in Höhe von USD9,8 Mio. als Gegenleistung für einen Teil der Beteiligung von CEO Lewis Black. Die Ankündigung bedeutet, dass Almonty nur noch einen Schritt davon entfernt ist, das Projektfinanzierungsdarlehen in Höhe von USD75,1 Mio. in Anspruch zu nehmen. Die letzte wesentliche aufschiebende Bedingung ist eine Eigenkapital-/Hybridkapitalerhöhung in Höhe von USD14,1 Mio. China war 2018 für fast 80% der weltweiten Primärwolframproduktion verantwortlich. Wenn Sangdong 2026 die volle Kapazität erreicht, wird es ca. 30% des nichtchinesischen und 7-10% des weltweiten Angebots ausmachen. Die strategische Bedeutung des Projekts wird durch die 15-jährige Abnahmevereinbarung unterstrichen, die mit Plansee/GTP für 210.000 MTU pro Jahr zu einem Mindestpreis von USD183 USD/MTU abgeschlossen wurde. Die Bargeldkosten betragen ca. USD106/MTU. Der Zinssatz für das KfW-Darlehen von 2,3% zuzüglich LIBOR liegt weit unter dem zweistelligen Satz, der für die jüngste Finanzierung konkurrierender Wolframprojekte berechnet wurde. Die Kombination aus der Beteiligung der KfW und dem niedrigen Zinssatz macht dies zur besten Finanzierung eines Junior Miners, die wir je gesehen haben. Die Bedingungen spiegeln die Position der Mine im niedrigsten Quartil der Kostenkurve wider, die Lücke von über USD75/MTU zwischen dem Mindestpreis der Abnahmevereinbarung und den Bargeldkosten pro MTU sowie den durchschnittlichen Mineralisierungsgrad, der mit 0,5% doppelt so hoch ist wie der globale Durchschnitt. Die potenzielle Lebensdauer der Mine erstreckt sich über die Mitte dieses Jahrhunderts hinaus, und das Verhältnis von Ressourcen zu Investitionskosten von 3,9x ist sehr wettbewerbsfähig. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von CAD1,45 CAD bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his CAD 1.45 price target.



Abstract:

Almonty has announced the execution of the Facility Agreement (loan agreement) and the Completion Agreement with KfW-IPEX Bank GmbH for the US$75.1 million project financing for the Sangdong Mine. Meanwhile, major shareholder Plansee/GTP is providing a USD20m cost overrun guarantee and a USD9.8m debt service reserve account in return for a portion of CEO Lewis Black's shareholding. The annoucement means that Almonty is one step away from being able to draw down the USD75.1m project financing loan. The final material condition precedent is a USD14.1m equity/hybrid raise. China was responsible for nearly 80% of global primary tungsten output in 2018. When Sangdong reaches full capacity in 2026, it will account for ca. 30% of non-Chinese and 7-10% of global supply. The project's strategic importance is underlined by the 15 year offtake concluded with Plansee/GTP for 210k MTU annually with a floor price of USD183/MTU. Cash cost is ca. USD106/MTU. The interest rate on the KfW loan of 2.3% plus LIBOR is far below the double digit rates charged for recent financing at competing tungsten projects. The combination of the involvement of the KfW and the low interest rate makes this the best financing of a junior miner we have ever seen. The terms reflect the mine's lowest quartile cost curve position, the over USD75/MTU gap between the offtake agreement floor price and cash cost per MTU, as well as the average mineralisation grade, which at 0.5% is twice the global average. Potential mine-life stretches beyond the middle of this century and the resource to CAPEX ratio at 3.9x is very competitive. We maintain our Buy recommendation and CAD1.45 price target.

