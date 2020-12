Die weltweite Umweltverschmutzung durch Einwegplastikmüll hat inzwischen schwerwiegende Formen angenommen. Immer mehr Verbraucher machen sich Gedanken darüber, ob sie durch ihre Einkäufe Mitschuld an der Zerstörung der Umwelt tragen. Aus diesem Grund werden für die täglichen Haushaltsprodukte jetzt zunehmend natürliche, ungiftige Chemikalien, biologisch abbaubare Stoffe und Recyclingmaterialien verwendet.

Viele taiwanesische Unternehmen haben rasch Produkte entwickelt, die die Anforderungen der aktuellen weltweiten Umweltstandards übertreffen. Im Rahmen der Taiwan Excellence Awards wurde am 8. Dezember die "Online Pressekonferenz rund um das grüne Leben" (Green Life Online Press Conference) veranstaltet, zu der vier der ausgezeichnete Marken eingeladen wurden: Taiwan Lung Meng Advanced Composite Materials, Ju-Tian Cleantech Co., Ltd., Jiun Yo Co., Ltd. und Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd., die ihre umweltfreundlichen Produkte sowie ihre Konzepte und Pläne für zukünftige Entwicklungen vorstellten.

Umweltfreundliches Steinpapier verändert unser Leben

Die Verbundwerkstoffe für das Steinpapier von Lung Meng haben ähnliche Funktionen wie Papier aus Zellstoff, während hier Steinpulver und eine kleine Menge Harz zum Einsatz kommen. Es hat bereits in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt Erfindungspatente erhalten. Für die Herstellung des Steinpapiers werden keine Bäume gerodet und keine Bleichmittel benötigt. Für die Produktion werden nur geringe Wassermengen verwendet und es fallen keine starken Säuren und Basen oder CO2-Emissionen an. Außerdem ist es wasser- und frostbeständig, reißfest, weich und kann nicht so leicht zerreißen oder von Insekten beschädigt werden.

Umweltfreundliche Einwegverpackungen für Lebensmittel

Die "zu 100 biologisch abbaubaren Pappbehälter" von Jiun Yo haben die Zertifizierungen für biologische Abbaubarkeit des US-amerikanischen BPI und des DIN CERTCO der EU erhalten. Von der Überwachung der Materialien, der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Produktherstellungsprozess bis hin zur Entwicklung der zu 100 umweltfreundlichen Technologie zur Papierbeschichtung mit biologisch abbaubarem PLA kommen keine weiteren erdölbasierten Stoffe und Polymere zum Einsatz. Die Pappbehälter haben die ursprüngliche Farbe von lebensmitteltauglichem Papier, sind nicht chemisch verunreinigt oder künstlich gebleicht und zudem kamen umweltfreundliche wasserbasierte Druckfarben und die Flexo-Tintendrucktechnologie zum Einsatz.

Umwandlung von landwirtschaftlichen Abfällen in biobasierte Produkte Trinkhalm aus pflanzlichen Fasern

2017 brachte Ju-Tian den ersten "Bagasse-Trinkhalm" aus erneuerbaren Materialien auf den Markt. Er besteht aus landwirtschaftlichen Abfällen und es folgte die Weiterentwicklung weiterer pflanzlicher Abfallfasern: Kaffeesatz, Bambuspulver, Teesatz, Reisschalen und sogar Traubentrester aus der Weinherstellung werden zu Trinkhalmen. In Experimenten wurde bestätigt, dass sich "Zuckerrohrstrohhalme" in bestimmten Umgebungen innerhalb eines halben Jahres zu mehr als 90 zersetzen können. Sie haben das "Green Mark" Taiwans erhalten.

Erleichterung des täglichen Lebens

KSS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kabelbindern und Verkabelungszubehör. Mit mehr als 40.000 Kunden weltweit werden seine Produkte in 126 Ländern verkauft. Unter dem Forschungs- und Entwicklungsziel "Umweltschutz, Kunststoffreduzierung und funktionale Aufwertung" kommen in dem bahnbrechenden Produkt "Hook Tie" von KSS Kabelbinder und ein um 360 Grad drehbarer Haken zum Einsatz. Zudem kann es wiederverwendet werden und ermöglicht noch flexiblere Anwendungen. Zum Einsatz kommen UL-zertifizierte Materialien und die Lebensmittelstandards der FDA werden eingehalten.

