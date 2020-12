Potsdam (ots) - Die dringend anstehenden Maßnahmen zur Bewältigung der derzeit zugespitzten Lage im Land, aber auch die bevorstehenden Corona-Impfungen - die größten gesundheitspolitischen Aufgaben - werden zur "Chefsache"! Morgen, Freitag (11.12.2020) ab 7:30 Uhr wird sich Ministerpräsident Dietmar Woidke dazu live in der BB RADIO-Morgenshow den Fragen der Hörer stellen.Unter dem Motto "BB RADIO spricht's an!" geht es zum Abschluss der Themen-Woche u.a. "rund um die Corona-Impfungen". Informieren, beleuchten, pro und contra ausloten ... Ob Staatssekretär Michael Ranft aus dem Gesundheitsministerium Brandenburg, Arzt Dr. Steffen Rabe von "Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.", Dr. Andreas Lob-Hüdepohl vom Deutschen Ethikrat, RA Nicole Mutschke, ... seit Montag kommen Mediziner, Gesundheitspolitiker, Ethiker, Rechtsanwälte aber auch Impfkritiker zu Wort.Niemand kann sich den Auswirkungen von Covid 19 auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche und private Leben entziehen, die Stimmung schwankt zwischen Angst und großer Hoffnung. Jetzt geht's an eine Herkules-Aufgabe, die das Land zu stemmen hat: die Corona-Impfkampagne!BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno zur außergewöhnlichen "Corona-Sprechstunde" mit Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke: "Wir haben den 'Blick nach vorn' geplant, und befragen den Landeschef' zu einer der größten gesundheitspolitischen Aufgabe des Landes - der Impfkampagne. Die aktuellen Entwicklungen der letzten 48 Stunden zeigen allerdings, es wird nicht nur um das Impfen gehen. Ob 'harter' Lockdown und ab wann - unsere Hörer werden es morgen exklusiv erfahren."Pressekontakt:BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@bbradio.deFunk: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/4787984