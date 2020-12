Cartier Resources meldet eine Explorationsvereinbarung mit dem Volk der Cree, um das Benoist-Goldprojekt weiter zu entwickeln. Die Zusammenarbeit ist in Kanada rechtlich vorgeschrieben.

Vereinbarung mit dem Volk der Cree

Cartier Resources (0,24 CAD | 0,15 Euro; CA1467721082) macht den nächsten Schritt beim Goldprojekt Benoist. Das kanadische Mining-Unternehmen konnte eine Vereinbarung mit der Cree First Nation of Waswanipi schließen. Dies ist in Kanada notwendig, wenn man auf dem Territorium der Ureinwohner wirtschaftliche aktiv wird. Konkret handelt es sich dabei um ein "Mineral Exploration Agreement". Es regelt die konkrete Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und den Cree.

Hier gibt es zwei Ressourcenschätzungen!

Cartier Resources treibt schon seit Langem die Exploration seines Projekts Benoist ...

