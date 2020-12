DJ RWE will Van Oord als Lieferant für britischen Offshore-Park Sofia

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat den niederländischen Offshore-Spezialisten Van Oord als bevorzugten Lieferanten für seinen britischen Meeres-Windpark Sofia ausgewählt. Das Unternehmen soll Monopile-Fundamente und Kabel für das 1,4 Gigawatt große Bauprojekt liefern und installieren, teilte das DAX-Unternehmen mit. Für die umfangreichen Arbeiten wird das britische Tochterunternehmen von Van Oord, MPI Offshore, ein Logistikdrehkreuz schaffen.

Insgesamt sollen 100 Fundamente und 350 Kilometer Kabel verbaut werden, wofür Van Oord auf weitere Subunternehmer setzen will. RWE hat mit den Niederländern bereits bei der Errichtung der Offshore-Windparks Rampion, Humber Gateway, Robin Rigg und London Array eng zusammengearbeitet. Für das Projekt Sofia seien nun alle Lieferanten vorausgewählt.

Sofia ist das derzeit größte Entwicklungsprojekt des Essener Konzerns und entsteht auf der Doggerbank in der Nordsee, rund 195 Kilometer nordöstlich vor der britischen Küste gelegen. Die Bauarbeiten an Land sollen Anfang nächsten Jahres am Standort der Konverterstation in Teesside beginnen. Die finale Investitionsentscheidung will RWE aber im ersten Quartal 2021 treffen. Anschließend soll die technische Detailplanung für beginnen, die Installation ist dann für 2024 geplant.

