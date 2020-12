Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufern findet sich heute Formycon. Das deutsche Biotec-Unternehmen hat starke Nachrichten über bedeutende Entwicklungserfolge in der Verhinderung einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Ein solcher, wie vom Unternehmen angegebener "exzellenter Schutz" durch den Wirkstoff auch gegen Mutationen, gebe es aktuell bei Impfstoffen und anderen therapeutischen Antikörpern in der Entwicklung nicht. Bei den Verkäufen steht HelloFresh im Fokus. Der Kochboxenanbieter hat seine Jahresprognosen erneut nach oben gesetzt. Für 2021 erwartet das Unternehmen weiteres, wenn auch geringeres Wachstum. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv