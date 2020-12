Dem Abwärtstrend der letzten drei Jahre war ein langfristiger Aufwärtstrend vorausgegangen, nach einem Verlaufshoch bei 275,31 US-Dollar drehte der Wert in den aktuellen Abwärtstrend ab. Coronabedingt ging es bis Mitte März dabei auf ein Verlaufstief von 130,85 US-Dollar abwärts. Von diesem Niveau aus konnte sich Goldman Sachs noch in der ersten Jahreshälfte auf einen Wert von grob 220,00 US-Dollar erholen, bis Anfang November konsolidierte die Aktie grob seitwärts aus. In den letzten Wochen erfolgte schließlich die zweite große Kaufwelle und reichte direkt über den Widerstand von rund 240,00 US-Dollar sowie den aktuellen Abwärtstrend hinaus. Sollte jetzt ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb des Downtrends gelingen, dürften mittelfristig die Weichen wieder auf steigende ...

