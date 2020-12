In einer Erklärung zur Ausweitung der Medienzusammenarbeit, die während des "European Media Partners Cooperation Online Forum 2020" herausgegeben wurde, werden chinesische und europäische Medien dazu aufgefordert, ihrer Verantwortung als öffentliche Informationsanbieter gerecht zu werden und gemeinsam der internationalen Gemeinschaft zu helfen, eine starke Kraft zur Überwindung der Pandemie zu formieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005812/de/

China Media Group (CMG) and its European media partners issued the statement. /CCTV+