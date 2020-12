10.12. 14:34: ALDI Nord baut Filialen um und stoppt Erweiterung des ProduktangebotsDer Discounter Aldi Nord plant in Zukunft weniger Produkte anzubieten und möchte alle Filialen umbauen und modernisieren.>> Artikel lesen 10.12. 13:55: Airbnb geht in einer der größten Tourismus-Krisen an die Börse - und Investoren reißen sich trotz Risiken schon im Vorfeld um die AnteileAirbnb traut sich trotz der Corona-Krise an die Börse. Wegen der hohen Nachfrage steigt die Firmenbewertung auf 42 Milliarden US-Dollar.>> Artikel lesen 10.12. 12:32: Rubin Ritter - vom Berater zum Zalando-MillionärDer Rücktritt des Zalando-Co-Chefs Ritter hatte für Überraschung gesorgt. Wie gelang dem Manager der Aufstieg in dem ...

