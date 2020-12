In ihrer neuen Funktion wird sie zudem Einsitz in die Geschäftsleitung erhalten, wie ABB am Donnerstagabend mitteilte.Granat löst damit Sylvia Hill ab. Aktuell ist Granat bei ABB Leiterin der der globalen Personalentwicklung. Zuvor war sie laut der Mitteilung bei Sandvik im Geschäftsbereich Machining Solutions weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...