Paris - In Frankreich gelten ab Dienstag den gesamten Dezember Ausgangssperren ab 20 Uhr. Das gelte auch an Silvester, teilte der französische Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz mit.



Die Maßnahme liege in den zu hohen Corona-Infektionszahlen begründet, so Castex. "Das Spiel ist noch lange nicht vorbei", sagte er. Laut Europäischem Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) liegt die 14-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern für Frankreich Stand Donnerstagvormittag bei 230 Neuinfektionen.

