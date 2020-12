Unsere bullische Erwartung an den Ölmarkt hat sich voll bestätigt und unsere Long Positionen stehen sehr gut im Gewinn. Was jetzt weiterhin zu erwarten ist, lesen Sie hier! Nach kräftigen Kursschwankungen zur Wochenmitte hat sich die Lage am Ölmarkt vorerst wieder beruhigt. Am Mittwoch hatte ein starker Anstieg der Ölvorräte in den USA den Markt überrascht. Nach Angaben der US-Regierung waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...