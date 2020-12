Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.12.2020 / 19:00

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Steven Nachname(n): De Proost

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

7C Solarparken AG

b) LEI

529900SUURYOXKCQ6Z90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A11QW68

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,32 EUR 11344,32 EUR 4,32 EUR 2522,88 EUR 4,31 EUR 400,83 EUR 4,3 EUR 14271,70 EUR 4,28 EUR 43086,76 EUR 4,27 EUR 2135,00 EUR 4,26 EUR 13802,40 EUR 4,25 EUR 6528,00 EUR 4,25 EUR 3217,25 EUR 4,25 EUR 4046,00 EUR 4,25 EUR 5100,00 EUR 4,25 EUR 535,50 EUR 4,26 EUR 2181,12 EUR 4,25 EUR 2125,00 EUR 4,25 EUR 2125,00 EUR 4,25 EUR 4543,25 EUR 4,25 EUR 425,00 EUR 4,25 EUR 20825,00 EUR 4,25 EUR 17446,25 EUR 4,25 EUR 2550,00 EUR 4,25 EUR 1700,00 EUR 4,25 EUR 21250,00 EUR 4,25 EUR 29750,00 EUR 4,25 EUR 5682,25 EUR 4,29 EUR 27966,51 EUR 4,29 EUR 9867,00 EUR 4,27 EUR 18480,56 EUR 4,26 EUR 13708,68 EUR 4,25 EUR 36698,75 EUR 4,28 EUR 3971,84 EUR 4,28 EUR 85,60 EUR 4,28 EUR 5564,00 EUR 4,28 EUR 1433,80 EUR 4,28 EUR 1712,00 EUR 4,28 EUR 898,80 EUR 4,28 EUR 3852,00 EUR 4,28 EUR 4549,64 EUR 4,27 EUR 16836,61 EUR 4,26 EUR 2130,00 EUR 4,25 EUR 65454,25 EUR 4,27 EUR 13138,79 EUR 4,25 EUR 33689,75 EUR 4,25 EUR 2218,50 EUR 4,25 EUR 1976,25 EUR 4,25 EUR 365,50 EUR 4,25 EUR 1062,50 EUR 4,27 EUR 11887,68 EUR 4,26 EUR 17116,68 EUR 4,26 EUR 1823,28 EUR 4,25 EUR 19588,25 EUR 4,25 EUR 3544,50 EUR 4,28 EUR 21481,32 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,2635 EUR 558696,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-12-08; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

