2020 VideoTech Innovation Award würdigt die Führung durch Oetegenn im Bereich der Videosicherheit

Nachrichten aus dem regulatorischen Bereich:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass President Steve Oetegenn bei den zweiten jährlichen VideoTech Innovation Awards mit dem Lifetime Achievement Award für seine Lebensleistung ausgezeichnet wurde.

Diese von Digital TV Europe organisierte Preisverleihung stellt eine der begehrtesten Auszeichnungen dar und wird von einer angesehenen Jury mit dem Ziel vergeben, die Personen zu würdigen, die im Mittelpunkt der Transformation der globalen Videobranche von heute stehen. Oetegenn wurde bei einer virtuellen Verleihungszeremonie am Dienstag, den 8. Dezember, geehrt, bei der die Empfänger auch die Gelegenheit hatten, der Jury und den Teilnehmern zu danken.

"Über mehr als 15 Jahre hinweg habe ich in meiner Führungposition von Verimatrix versucht, hervorragende Videosicherheits-Technologie anzubieten, die das Wachstum Content-Providern jeder Art und von deren Partnern ermöglicht", so Oetegenn. "Ich fühle mich geehrt, mit einigen der hellsten Köpfe in unserer Branche zusammengearbeitet zu haben. Ich nehme den diesjährigen Lifetime Achievement Award voller Demut entgegen und möchte betonen, dass er die Beiträge des gesamten Verimatrix-Teams weltweit würdigt."

Weitere Informationen zu diesem Auszeichnungsprogramm finden Sie unter https://tmt.knect365.com/videotech-innovation-awards/.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210006028/de/

Contacts:

Investor Relations:

Richard Vacher Detournière

General Manager und Chief Financial Officer

+33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Ansprechpartner für Medien:

Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com