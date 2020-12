Zu den Hauptwachstumsfaktoren für 2021 und darüber hinaus zählen das Kerngeschäft, die geografische Erweiterung und Erfassung eines höheren Anteils des Lebensmittelbudgets der Kunden

Nachhaltigkeit bleibt weiterhin der Hauptfokusbereich für das Unternehmen

Herstellungskapazitäten werden in beiden Segmenten in den nächsten 18 Monaten verdoppelt

Unverbindlicher Ausblick auf 2021: Umsatzwachstum von 20-25 mit angepassten EBITDA-Margen von ca. 9-12

HelloFresh, der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, gab seine Pläne bekannt, das Geschäft in den nächsten Jahren signifikant auszuweiten. Das Unternehmen stellte auf einem virtuellen Kapitalmarkttag am vergangenen Nachmittag Anlegern seine mittelfristige Wachstumsstrategie vor.

HelloFresh fokussierte auf die Nennung der drei Hauptwachstumsfaktoren, die dem Unternehmen ermöglichen werden, seinen starken Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen. Diese lauten:

Fokus auf Wachstum des Kerngeschäfts und gesteigerte Penetration aller bestehenden Märkte

Einführung in neuen geografischen Gebieten und Start der ausschließlich auf die USA beschränkten Marken Green Chef, Every Plate und Factor in neuen Märkten im internationalen Segment

Noch breiteres Wertangebot für Verbraucher durch Ausweiten des Sortiments auf andere Produktkategorien und zuvor nicht erreichte Mahlzeiten wie z. B. Mittagessen und Frühstück

"Mit der Skalierung unseres Geschäfts hat sich auch unser Leistungsversprechen an Kunden beträchtlich verbessert. Wir können heute viel mehr und vielfältigere Kundengruppen erfreuen als das vor wenigen Jahren der Fall war. Unsere Investitionen in ein breiteres Speisenangebot, bessere Service-Levels und ein besseres Preis/Leistungsverhältnis haben sich bezahlt gemacht. In Zukunft wollen wir diese Philosophie ausweiten und zur weltweit führenden Gruppe für Essenslösungen werden", so Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh.

Nachhaltigkeits-Commitments für die kommenden Jahre

Während das Geschäftsmodell von HelloFresh inhärent nachhaltiger ist als das traditioneller Lebensmittelhändler, identifizierte das Unternehmen drei Kernfokusbereiche und die entsprechenden Metriken, um seine Leistung messen zu können. Dazu zählen die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs sowie der Verpackung. HelloFresh hat sich zu mehreren Nachhaltigkeitszielen für die Zukunft verpflichtet, darunter die ISO-50001-Zertifizierung für die Energieeffizienz und einen starken Fokus auf die Installation von Solarzellen und die Nutzung erneuerbarer Energien.

Um die ambitionierten Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen, hat HelloFresh eine ganze Reihe Fulfillment-Center-Expansionsprojekte in beiden Betriebssegmenten in Angriff genommen. Dadurch wird das Unternehmen seine Kapazitäten im Lauf der nächsten 15-18 Monate verdoppeln. Darüber hinaus plant HelloFresh weitere Investitionen in seine Automatisierungskapazitäten, um noch mehr Kundensegmente mit einem noch größeren Produktsortiment beliefern zu können.

Angepasste Prognosen für das GJ 2020 und erster Ausblick auf 2021

HelloFresh konnte in den meisten Märkten eine kontinuierlich hohe Nachfrage verzeichnen, zum Teil beeinflusst durch die anhaltende COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen. Daher erhöht das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für das Jahr 2020 für die HelloFresh Group auf Basis konstanter Wechselkurse von zuvor zwischen 95 und 105 auf jetzt zwischen 107 und 112 %. Außerdem erhöht das Unternehmen seine angepasste EBITDA-Margenprognose für das Jahr 2020 für die HelloFresh Group von zuvor zwischen 11,25 und 12,75 auf jetzt zwischen 12,5 und 13,5 %.

Für das Jahr 2021 erwartet die HelloFresh Group ein Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse zwischen 20 und 25 sowie eine angepasste EBITDA-Marge zwischen 9 und 12 %. Diese Prognose berücksichtigt die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Akquisition von Factor75, Inc.

Über HelloFresh

HelloFresh SE ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen und ist in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich un Dänemark tätig. Im dritten Quartal 2020 lieferte HelloFresh mehr als 162 Millionen Mahlzeiten und zählte 5 Millionen aktive Kunden weltweit. 2011 in Berlin gegründet, ging das Unternehmen im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Niederlassungen in New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris und Kopenhagen.

