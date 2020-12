Die Tesla-Aktie kannte in diesem Jahr kein Halten. Während es im letzten Jahr teilweise noch so aussah als könnte der Elektroautobauer jeden Moment bankrottgehen, hat der Anteilsschein dieses Jahr eine beispiellose Rally an den Tag gelegt. Doch wie nachhaltig ist die Entwicklung? Und wie tief könnte es schlimmstenfalls gehen?? Tesla-Aktie mit wahrem Kursfeuerwerk? Cornell Capital hält Bewertung für losgelöst von Fundamentaldaten? Drei Szenarien zeigen, wo es für die Tesla-Aktie hingehen ...

