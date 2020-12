DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Carl Zeiss Meditec verzeichnet Umsatzrückgang aufgrund der COVID-19-Pandemie



11.12.2020 / 07:00

Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen insgesamt stabil JENA, 11. Dezember 2020 Carl Zeiss Meditec erzielte im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 1.335,5 Mio. Euro (Vj. 1.459,3 Mio. Euro), ein Rückgang von -8,5 % (währungsbereinigt: -8,7 %) im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel auf 177,6 Mio. Euro (Vj. 264,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 13,3 % (Vj. 18,1 %). "Das Geschäftsjahr 2019/20 stand ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie", kommentiert Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. "Oberste Priorität war für uns die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben schnell auf den kurzfristigen Nachfragerückgang reagiert, unsere Produktions- und Lieferfähigkeit gesichert und Kosten angepasst. Zudem trug ein in Summe stabiles Geschäft mit chirurgischen Verbrauchsmaterialien dazu bei, den Rückgang bei Umsatz und Ergebnis zu begrenzen." Beide strategische Geschäftsbereiche verzeichnen Umsatzrückgang Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices ging der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 um -7,3 % (währungsbereinigt: -7,5 %) zurück auf 990,6 Millionen Euro (Vj. 1.068,6 Millionen Euro). Der Umsatz der SBU Microsurgery fiel um

-11,7 % (währungsbereinigt: -12,1 %) auf 344,8 Millionen Euro (Vj. 390,7 Millionen Euro). Wiederkehrende Umsätze aus Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Serviceleistungen erreichten einen Anteil von 38,8 % am Umsatz - ein neuer Höchststand nach 33,9 % im Vorjahr. Region APAC[1] entwickelt sich stabil - deutliche Rückgänge in EMEA[2] und Americas Der Umsatz in der Region EMEA ging um -13,1 % (währungsbereinigt: -12,7 %) auf 362,4 Millionen Euro (Vj. 417,1 Millionen Euro) zurück. Rückgänge waren insbesondere in den am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Märkten Westeuropas, Großbritanniens, der Türkei und der Region Mittlerer Osten zu verzeichnen. In Deutschland war gegen Ende der Berichtsperiode bereits wieder eine Erholung zu beobachten. Die Region Americas verzeichnete einen Umsatzrückgang von -13,2 % (währungsbereinigt:

-13,8 %) auf 384,0 Millionen Euro (Vj. 442,5 Millionen Euro). Hierbei entwickelten sich insbesondere die USA und Brasilien deutlich rückläufig, nachdem diese Regionen im ersten Halbjahr noch Wachstum erzielt hatten. Die Region APAC erreichte mit einem Umsatz von 589,0 Mio. Euro annähernd das Vorjahresniveau von 599,7 Mio. Euro (-1,8 %; wechselkursbereinigt -2,3 %), gestützt von einer robusten Erholung im zweiten Halbjahr in China und Südkorea. Die Märkte Japans, Indiens und Südostasiens entwickelten sich hingegen rückläufig. Operatives Ergebnis unter Vorjahr Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern: EBIT) fiel im Geschäftsjahr 2019/20 auf 177,6 Millionen Euro (Vj. 264,7 Millionen Euro). Die EBIT-Marge sank auf 13,3% (Vj. 18,1 %) zurück. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Wert von 13,8 % (Vj. 18,5 %). Der Gewinn pro Aktie fiel auf 1,37 Euro (Vj. 1,79 Euro). Grundsätzlich erwartet Carl Zeiss Meditec im Geschäftsjahr 2020/21 eine Erholung der Märkte und damit eine Rückkehr zu erneutem Wachstum bei Umsatz und EBIT. Aufgrund des aktuellen COVID-19-Infektionsgeschehens in Europa und Nordamerika können jedoch erneute Belastungen durch die Pandemie zu Beginn des neuen Geschäftsjahres nicht ausgeschlossen werden. Das Unternehmen rechnet damit, dass die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres 2020/21 bei Umsatz und EBIT hinter den entsprechenden Vorjahreswerten zurückbleiben werden.



Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen Angaben in Mio. Euro 12 Monate 2019/20 12 Monate 2018/19 Veränderung zum Vorjahr Veränderung zum Vorjahr (währungsbereinigt) Ophthalmic Devices 990,6 1.068,6 -7,3% -7,5% Microsurgery 344,8 390,7 -11,7% -12,1% Gesamtkonzern 1.335,5 1.459,3 -8,5% -8,7% Umsatz nach Regionen Angaben in Mio. Euro 12 Monate 2019/20 12 Monate 2018/19 Veränderung zum Vorjahr Veränderung zum Vorjahr (währungsbereinigt) EMEA 362,4 417,1 -13,1% -12,7% Americas 384,0 442,5 -13,2% -13,8% APAC 589,0 599,7 -1,8% -2,3% Gesamtkonzern 1.335,5 1.459,3 -8,5% -8,7% Weitere Informationen zu unserer Veröffentlichung und zur Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2019/20 finden Sie auf

https://www.zeiss.de/meditec-ag/investor-relations/finanzkalender/telefonkonferenzen.html Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks

Director Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG

Tel. 03641 220-116

E-Mail: investors.meditec@zeiss.com



www.zeiss.de/presse



[1] Asien/Pazifischer Raum

[2] Europa, Mittlerer Osten, Afrika

