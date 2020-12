EQS Group-Ad-hoc: Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Basel, Schweiz, 11. Dezember 2020 - Medartis Holding AG (SIX: MED) hat Dirk Kirsten zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er wird am 1. März 2021 bei Medartis beginnen und die Nachfolge von Dominique Leutwyler antreten, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. In seiner künftigen Funktion als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von Medartis wird Dirk Kirsten für die finanzielle Führung der Gruppe nach Innen wie nach Aussen sowie für M&A-Projekte verantwortlich sein. Er wird damit weiteres Wachstum und beabsichtigte Portfolio-Ausbauschritte aktiv unterstützen. Als ausgewiesener Finanzexperte mit breiter Branchenerfahrung verfügt Dirk Kirsten (1968) über eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen internationales Management, Unternehmensfinanzierung und M&A und hatte verschiedene leitende Managementpositionen in den Bereichen Medizintechnik, Pharmazie und Gesundheitswesen inne. Dazu gehörten die Funktionen als CFO von Nobel Biocare (2008-2013), Group Treasurer von Syngenta (2004-2008) und Head Group Funding & Capital Markets der Roche Holding (2002-2004). Davor arbeitete er bei globalen Investmentbanken, wo er sich auf Healthcare-Transaktionen spezialisierte. Im Jahr 2013 gründete Dirk Kirsten seine eigene Beratungsboutique mit den Schwerpunkten M&A, Private Equity sowie Start-up-Finanzierung und Business Development. Dirk Kirsten ist Schweizer und Deutscher Staatsbürger und hat an der Universität Köln in Management & Economics promoviert und am internationalen MBA-Programm der London Business School teilgenommen. Dominique Leutwyler hat über die letzten 20 Jahre als CFO massgeblich dazu beigetragen, die Grundpfeiler von Medartis auf dem Weg von einem Start-up zu einem börsenkotierten Unternehmen mit breiter internationaler Präsenz aufzubauen. Er etablierte und entwickelte die Finanzfunktionen, die gesamte Lieferkette und die ICT-Operationen der Gruppe und war zusätzlich für den Aufbau der Produktionsinfrastruktur und der dreizehn Tochtergesellschaften sowie für verschiedene unterstützende M&A-Aktivitäten verantwortlich. Zudem leitete er den erfolgreichen Börsengang von Medartis im Jahr 2018. Er wird bis zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2020 am 10. März 2021 in seiner Funktion bleiben. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern den Entscheid von Dominique Leutwyler und sind ihm sehr dankbar für seine umfassenden, erfolgreichen Beiträge beim Aufbau der Medartis zu ihrer heutigen starken Position. Medartis wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

