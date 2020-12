Die Aktie des Kochboxenversender HelloFresh kennt derzeit kein Halten. Am Donnerstag ging das Papier mit einem Plus von fast 15 Prozent auf 57,65 Euro aus dem Handel und war damit der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX. Beflügelt hat die Aktie eine weitere Prognoseerhöhung - mittlerweile die fünft in diesem Jahr. Und auch für 2021 ist das Unternehmen weiterhin optimistisch, wenn auch vorsichtiger.In den vergangenen Monaten habe der Konzern zwar deutlich von der verstärkten Nachfrage in der ...

