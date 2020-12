ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich baut sein Geschäft in den USA aus. Der Versicherer übernimmt vom US-Konkurrenten Metlife die Sparten Schaden- und Unfallversicherung. Die MetLife-Sparten sollen gemeinsam mit dem US-Partner der Zurich-Gruppe, dem Versicherer Farmers Exchanges, gekauft werden, wie der Konzern am Freitag in Zürich mitteilte. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 3,94 Milliarden Dollar - wobei 2,43 Milliarden Dollar von der Zurich und 1,51 Milliarden Dollar von Farmers Exchange kommen. Die MetLife-Sparte habe ein Prämienvolumen von 3,6 Milliarden Dollar und rund 3 500 Mitarbeitende. Damit werde Farmers in den Vereinigten Staaten bei den Personenversicherern zum sechstgrößten Anbieter. Die Übernahme kommt nicht ganz überraschend. Im November hatte die Zurich bestätigt, dass mit MetLife Gespräche darüber geführt werden./mk/uh/AWP/zb