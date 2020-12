Aktien: Deutsche Bank will in China durchstarten

Anzeige / Werbung

Die Deutsche Bank will den chinesischen Markt erobern: Das Geldhaus erhielt eine Fondsverwaltungslizenz für die Volksrepublik. Der Aktienkurs profitierte zuletzt von der China-Fantasie, büßt nun aber wieder ein.

Chinas Volkswirtschaft ist bereits die zweitgrößte der Welt - und sie wächst auch in der Corona-Krise. Die Deutsche Bank, Deutschlands größtes Geldhaus, will davon profitieren und das Geschäft in der Volksrepublik ausbauen. Chinesische Behörden gaben dafür nun grünes Licht.

Wie die Deutsche Bank mitteilte. Darf man in China mehr Geschäft betreiben. Man habe eine Fondsverwahrungslizenz der chinesischen Finanzaufsichtsbehörden erhalten, so das deutsche Geldinstitut. Damit ist es der Bank künftig gestattet, für Investmentfonds mit Sitz in der Volksrepublik Wertpapiere zu verwahren.

Die Deutsche Bank wolle ihr Geschäft in der Region ausbauen, sagte Asien-Chef Alexander von zur Mühlen. Die Bank sehe auch in China Wachstumspotenzial, führte er weiter aus. Erst im Herbst hatte die US-Bank Citigroup eine solche Fondsverwahrungslizenz bekommen.

Deutsche Bank-Aktie konsolidiert

Nach satten Kurszuwächsen in den vergangenen Monaten, musste die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Tagen wieder deutliche Einbußen hinnehmen und testet die ersten Unterstützungen. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach unten und bestätigt den Druck auf die Aktie. Wie im Sommer könnte nun eine Phase der Konsolidierung beginnen.

