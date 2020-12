The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2020ISIN NameXS1334225361 REPSOL INTL F. 15/20 MTNXS1287843905 ROYAL BK CDA15/20MTN REGSDE000HLB5HR3 LB.HESS.THR.CARRARA10R/17DE000LB0VF40 LBBW STUFZ.ANL.R.13/20XS1625994022 VEON HOLDINGS 17/21 REGSXS1004873813 SUMIT.MITSUI 13/20 MTNUS962166BW36 WEYERHAEUSER CO. 2023DE000DG4T861 DZ BANK IS.A706DE000A0EUPM1 DZ HYP OE.PF.R.1013 MTNUS035242AL09 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/23DE000DK0HV61 DEKA STUFENZINS ANL 16/20US03524BAE65 ANHEUSER-BUSCH IN. 14/24XS1328130197 CHINA CONSTR.BK15/UND.FLRUS035242AA44 ANHEUSER-BUSCH IN. 13/23US035240AJ96 ANH.-BUSCH INBEV 18/24LU0110699088 BAYERNINV.TOT.R.COR.BD ALDE000A2E4P89 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20DE000DDA0P54 DZ BANK IS.A1086CH0229001000 CAISSE D DEPOTS E.C.13-20