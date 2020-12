Am Ende hat es die Börse nicht so ganz überzeugt, wie geplant. Der Investorentag der Deutschen Bank am Mittwoch war aufwendig inszeniert und überraschte mit vielen Details. Die Kursentwicklung zeigte dann aber eine ganz andere Entwicklung. Auch die Meinung der Analysten hat sich nicht merklich aufgehellt. So hat das Analysehaus RBC das Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 9,00 auf 10,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...