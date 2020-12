Nach der EZB-Zinsentscheidung und aufgrund schwacher US-Arbeitsmarktdaten orientierte sich der Goldpreis vor dem Wochenende in etwas höhere Regionen.Die EZB hat nach ihrer gestrigen Sitzung bekanntgegeben, weitere 500 Milliarden Euro in die Märkte zu pumpen und an den Liquiditätshilfen bis mindestens März 2022 festzuhalten. Mit 853.000 neuen Arbeitslosen entwickelte sich die US-Wirtschaft erheblich schwächer als erwartet. Auch die US-Inflationsrate fiel im November mit 1,2 Prozent p.a. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...