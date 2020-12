Hexagon Purus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wie geplant am Montag (14. Dezember) den ersten Handelstag an der Osloer Börse bestreiten. Oslo Børs hat dem Unternehmen die entsprechende Handelszulassung erteilt. Inzwischen sind auch die Wertpapierkennnummer und die ISIN der neuen, norwegischen Aktie bekannt.In der jüngsten Mitteilung heißt es, dass Oslo Børs beschlossen habe, Hexagon Purus zum Handel zuzulassen. Der erste Handelstag an der Euronext Growth werde voraussichtlich am 14. Dezember 2020 ...

