Mit der GECCI-Anleihe investieren Anleger in ein cashflow-starkes Wohnimmobilienportfolio. Wir haben mit GECCI-Geschäftsführer Gerald Evans über die Marktlage, das Anleihenkonzept und das firmeneigene Mietübereignungsmodell gesprochen.FondsDISCOUNT.de: Immobilien haben sich in den vergangenen Jahren mit zur beliebtesten Assetklasse entwickelt. Ist Ihrer Ansicht nach jetzt der richtige Zeitpunkt, um noch in den Markt einzusteigen?

Den vollständigen Artikel lesen ...