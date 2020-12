Ebikon (ots) - Die Heilpraktikerschule Luzern hat 2020 so viele AbsolventInnen wie noch nie: 129 Personen erhalten ihre Diplome in Alternativmedizin, Komplementärtherapie und Massage-Praktiken. Auf die Feier wird aus Sicherheitsgründen verzichtet.Dass die Diplomierten ihre Ausbildungen in diesem Pandemiejahr wie geplant abschliessen konnten, liegt auch daran, dass die Heilpraktikerschule Luzern bereits seit 6. März, also schon eine Woche vor dem Lockdown, auf Online-Unterricht umgestellt hat; auch seit den Lockerungen und bis auf weiteres werden Theorie-Kurse ausschliesslich online unterrichtet, praktische Kurse gleichzeitig vor Ort sowie online.Eidgenössische AbschlüsseDie 129 AbsolventInnen erhielten insgesamt 154 Diplome; dies für alle zur Krankenkassenanerkennung und für viele zusätzlich als Zwischenschritt auf dem Weg zum eidgenössischen Diplom in Alternativmedizin bzw. Komplementärtherapie oder zum eidgenössischen Fachausweis in Medizinischer Massage.Symbolische ÜbergabeStatt der Diplomfeier, normalerweise immer am 8. Dezember, gibt es eine Online-Fotogalerie der AbsolventInnen inkl. symbolischen Diplom-Übergabe-Fotos. Fast die Hälfte der DiplomandInnen hat mitgemacht. Ausserdem haben einige ein Schlusswort verfasst:www.heilpraktikerschule.ch/schlussworte2020 (http://www.heilpraktikerschule.ch/schlussworte2020)www.heilpraktikerschule.ch/jahrgang2020 (http://www.heilpraktikerschule.ch/jahrgang2020)Über die Heilpraktikerschule LuzernDie Heilpraktikerschule Luzern wurde 1985 von Ulrike von Blarer als Shiatsu-Schule gegründet. Damals noch im Privathaushalt, ist die Schule stetig gewachsen. Nach zwei Umzügen folgte 2015 der wohl letzte: ins eigens gebaute Schulgebäude nach Ebikon. Heute bietet der Familienbetrieb etwa 20 Methoden an, davon führen elf Studiengänge zu einem eidgenössischen Abschluss.Pressekontakt:Heilpraktikerschule LuzernLuzernerstrasse 26c6030 Ebikon041 418 20 10info@heilpraktikerschule.chwww.heilpraktikerschule.ch@hpsluzernOriginal-Content von: Heilpraktikerschule HPS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053176/100861659