Erneut begeistert ein IPO die Börsianer. Airbnb ist an der Börse und peilt die 100 Milliarden Dollar an Wert an. Wie passt dies mit den Corona-Zahlen zusammen und wie reagiert bspw. eine Starbucks? DAX vorbörslich unverändert Der DAX notiert vorbörslich unter 13.300 Punkten und damit an der Schwelle der breiten Handelsspanne vergangener Wochen. Hier kam es am Vortag nach der EZB-Sitzung zu leichteren Kursen, die jedoch beinahe aufgeholt wurden. Die ...

