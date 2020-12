NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla von "Buy" auf "Hold" abgestuft, auch wenn das Kursziel von 500 auf 650 US-Dollar angehoben wurde. Innerhalb des Sektors spiele der Elektroautobauer in einer eigenen Liga, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Es sei angesichts der Struktur in der Branche und politischer Einflussnahme aber nicht zu erwarten, dass Tesla eine dominierende Stellung erreichen werde./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:05 / ET



ISIN: US88160R1014

