Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas schwächer. Leicht negative Vorgaben aus dem Ausland und die Corona-Pandemie drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt. Einige Länder verschärfen die Massnahmen gegen die Pandemie. So geht etwa Baden-Württemberg nach Weihnachten in den Lockdown. Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...